Канада підготує 24 тисячі військових до боротьби з коронавірусом

Канада готує 24 тисячі резервістів та військовослужбовців для реагування на пандемію COVID-19 в країні.

Про це під час пресконференції в Оттаві розповів міністр оборони Канади Харджит Саджан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Реагування на COVID-19 відбуватиметься, зберігаючи нашу здатність реагувати на можливі паводки чи лісові пожежі. Начальник Штабу оборони розробив план, відповідно до якого 24 тис. членів Збройних сил Канади підтримають ці зусилля”, - сказав Саджан.

За його словами, Збройні сили Канади вже передбачили для цього 10 підрозділів по всій Канаді.

“Ці підрозділи негайного реагування готові відповісти на запити про допомогу. Вони здатні зіграти важливу роль у наданні гуманітарної підтримки та доставки будь-чого. Вони будуть готові підтримати канадців, де б ті не жили”, - зазначив міністр.

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Водночас він наголосив, що Міністерство оборони Канади поки не отримувало жодного запиту на допомогу від провінційних або муніципальних урядів.

Станом на ранок вівторка у Канаді було виявлено 7695 випадків зараження на новий коронавірус. Недуга забрала 89 життів.

За даними Worldometer, кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 837,211 осіб, з них летальних 41,250, одужали 176,058 особи.