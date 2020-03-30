У Канаді 99-річний чоловік одужав від коронавірусу

99-річний канадець Ребен Хуба за два тижні повністю видужав від COVID-19.

Про це канадському суспільному мовнику CBC News повідомила його донька Лінда Горспул.

За її словами, у середині березня в батька почали проявлятися легкі симптоми COVID-19, він перебував у будинку для літніх людей поблизу Ванкувера. Коли прийшов позитивний тест на коронавірус, рідні одразу втратили надію на видужання чоловіка. “Ми побачили в цьому смертельний вирок для батька. Чесно кажучи, я не думала, що 99-річна людина в інвалідному візку зможе вижити”, - сказала Горспул.

Її батько має деменцію, тому не повністю розумів, що відбувається навколо нього. Через деякий час лікарі знову взяли у нього аналіз на коронавірус, який повернувся негативним і засвідчив одужання.

Читайте також: Принц Чарльз вилікувався від коронавірусу

Наразі чоловік продовжує жити звичним життям, а адміністрація будинку престарілих дотримується підвищеної обачності, аби не допустити зараження інших мешканців.

Загалом на території Канади нині виявлено 6317 випадків зараження на COVID-19. Недуга забрала життя 66 осіб.

Фото: Linda Horspool