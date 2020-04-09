Джонсона перевели з реанімації до звичайної палати

Голову уряду Великої Британії Бориса Джонсона, хворого на Covid-19, перевели з реанімації до звичайної лікарняної палати.

Про це повідомляє Huff Post із посиланням на уряд Британії.

"Бориса Джонсона виписали з відділення інтенсивної терапії та повернули до звичайної палати в лікарні Святого Томаса", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що британський прем'єр почувається добре та перебуває в гарному настрої.

Як повідомляв Укрінформ, до відділення інтенсивної терапії в лондонській лікарні Святого Томаса 55-річний Джонсон потрапив увечері у неділю, 5 квітня, через загострення коронавірусної хвороби.