Євросоюз вимагає від Росії звільнити ув’язненого правозахисника Юрія Дмітрієва

Європейський Союз засудив свавільне утримання під вартою російського правозахисника та історика, члена Карельського відділення історичної спілки «Меморіал» Юрія Дмітрієва, якому російський суд рішенням від 23 березня продовжив термін досудового ув’язнення до 25 червня 2020 року.

Відповідна заява речника ЄС оприлюднена у четвер на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Юрій Дмітрієв був арештований у грудні 2016 року за сумнівним приводом. Висунуті проти нього звинувачення вже призвели до його утримання під вартою довше ніж протягом двох років в рамках перегляду судового рішення. Європейський Союз очікує, що Росія дотримуватиметься власних міжнародних зобов’язань у сфері прав людини, включаючи ті, що забороняють свавільне утримання під вартою та передбачають повагу до справедливого суду», - йдеться у документі.

Євросоюз закликав російську владу переглянути справу Юрія Дмітрієва, враховуючи його вік та стан здоров’я, зняти всі висунуті звинувачення та звільнити.

«З огляду на пандемію коронавірусу та на виклики, що з нею пов’язані, має бути забезпечений доступ до закладів з охорони здоров’я у всіх тюрмах та місцях ув’язнення по усьому світу. Європейський Союз закликає російську владу захистити ув’язнених від коронавірусу шляхом надання їм доступу до належної медичної допомоги, або оголосити так необхідну амністію для деяких ув’язнених», - йдеться у заяві речника ЄС.

Читайте також: У Росії перенесли суд у справі українця Приходька через карантин

За повідомленнями ЗМІ, Юрій Дмітрієв, 1956 р.н., є відомим російським публіцистом та дослідником політичних репресій в Карелії в період 1930-40-х років, трагічних подій навколо будівництва Біломорсько-Балтійського каналу та злочинів ГУЛАГа. Він був арештований у грудні 2016 року за анонімним доносом та звинувачений у виготовленні дитячої порнографії. На захист правозахисника та проти надуманого звинувачення виступили відомі громадські діячі та правозахисні організації Росії, які визнали його політичним в’язнем. У квітні 2018 року правозахисник був визнаний невинним у висунутих звинуваченнях, але пізніше знову арештований за апеляцією проти рішення суду на його виправдання. Судова розправа над цим громадським активістом триває.