У Нідерландах - понад 21 тисяча заражених коронавірусом

У Нідерландах станом на середину дня 9 квітня кількість хворих зросла до 21 762.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 148 пацієнтів померли, виявлено 1 213 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 21 762 хворих і 2 396 померло”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

За добу госпіталізовано 237 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Спочатку було ухвалено рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Також усі заходи за участю значної кількості людей у Нідерландах були заборонені до 1 червня.

Людей закликають не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.