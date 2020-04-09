У Нідерландах - понад 21 тисяча заражених коронавірусом
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“За останню добу 148 пацієнтів померли, виявлено 1 213 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 21 762 хворих і 2 396 померло”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.
За добу госпіталізовано 237 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.
Спочатку було ухвалено рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Також усі заходи за участю значної кількості людей у Нідерландах були заборонені до 1 червня.
Людей закликають не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.
Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.