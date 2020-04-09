У Нідерландах 107-річна жінка вилікувалася від COVID-19

У Нідерландах одужала 107-річна пацієнтка, інфікована коронавірусом.

Про це повідомляє RTL Nieuws.

“Корнелія Рас, в якої виявили коронавірус наступного дня після її 107-го дня народження, одужала”, - йдеться у повідомленні.

У жінки кілька днів була висока температура та сильний кашель. Їй зробили тест на коронавірус і госпіталізували. Рідні Рас називають дивом те, що вона змогла одужати.

Коронавірусом Рас інфікувалася у березні під час служби у церкві, що в будинку для літніх людей.

Видання припускає, що вона могла стати найстаршою людиною в світі, яка одужала від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах, станом на 9 квітня, кількість інфікованих коронавірусом зросла до 21 762, 2 396 людей померли, з них за останню добу 148.

Фото: Goeree-Overflakkee.nieuws