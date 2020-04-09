В Ухані влаштували свято з нагоди закінчення карантину

У китайському Ухані - епіцентрі пандемії коронавірусу влаштували свято з нагоди закінчення 76 денного жорсткого карантину для жителів міста.

Про це інформує Sky News.

"Уздовж набережних міста люди розмахували прапорами, скандували: "Ухань, вперед!", а також співали національний гімн Китаю", - йдеться у повідомленні.

Карантинні обмеження в місті, де зафіксували більшість випадків коронавірусу та летальних випадків у Китаї - 82 000 та 3 300 відповідно, поступово зменшувались упродовж кількох тижнів.

Як повідомлялося, влада китайського міста Ухань, яке стало першим осередком нового коронавірусу, дозволила здоровим жителям виїхати з міста - вперше за 76 днів жорсткого карантину через пандемію коронавірусу.

Місто Ухань з населенням 11 мільйонів осіб, де в грудні було виявлено коронавірус, ізолювали від зовнішнього світу 23 січня, щоб стримати спалах пандемії.

Фото: REX