Ухань оговтується після карантину: запускають поїзди і відкривають виїзд з міста
Про це повідомляє CNN.
«У середу здоровим жителям і відвідувачам нарешті буде дозволено залишити Ухань, столицю провінції Хубей, де відновили рух поїздів і рейси, а також відкрито в'їзди на шосе», - йдеться в повідомленні.
Але, деякі обмеження в місті збережуться, оскільки залишається загроза другої хвилі зараження.
За оцінками залізничної адміністрації Уханя, в середу понад 55 тисяч пасажирів залишать місто, водночас близько 40% з них відправляться в регіон дельти річки Чжуцзян, найбільшого промислового вузла у Китаї.
Як повідомлялося, місто Ухань з населенням 11 мільйонів осіб, де коронавірус було вперше виявлено в грудні, був ізольований від зовнішнього світу з 23 січня в ході безпрецедентних зусиль щодо стримування спалаху.