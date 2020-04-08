Ухань оговтується після карантину: запускають поїзди і відкривають виїзд з міста

Влада китайського міста Ухань, який став першим вогнищем нового коронавірусу, дозволили здоровим жителям виїхати з міста - вперше за 76 днів жорсткого карантину через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

«У середу здоровим жителям і відвідувачам нарешті буде дозволено залишити Ухань, столицю провінції Хубей, де відновили рух поїздів і рейси, а також відкрито в'їзди на шосе», - йдеться в повідомленні.

Але, деякі обмеження в місті збережуться, оскільки залишається загроза другої хвилі зараження.

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За оцінками залізничної адміністрації Уханя, в середу понад 55 тисяч пасажирів залишать місто, водночас близько 40% з них відправляться в регіон дельти річки Чжуцзян, найбільшого промислового вузла у Китаї.

Як повідомлялося, місто Ухань з населенням 11 мільйонів осіб, де коронавірус було вперше виявлено в грудні, був ізольований від зовнішнього світу з 23 січня в ході безпрецедентних зусиль щодо стримування спалаху.