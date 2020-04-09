В Італії від коронавірусу померли вже 100 лікарів

В Італії внаслідок пандемії коронавірусу померли вже 100 медичних працівників.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Кількість лікарів, які померли внаслідок епідемії Covid-19, досягла 100", - йдеться у повідомленні.

Італійська федерація медиків повідомила про смерть ще чотирьох лікарів, таким чином, загальне число загиблих медиків в Італії зросло до 100 осіб. Ця цифра включає практикуючих медиків, та тих, хто вийшов на пенсію, але повернувся, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом.

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Загалом в Італії коронавірусом інфікувався вже 12 681 медичний працівник, включаючи лікарів, медсестер, лаборантів, водіїв швидкої допомоги та допоміжних працівників.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, згідно з даними Worldmeter, у світі на коронавірус захворіли понад 1, 5 млн людей. З них 330 589 одужали, а 88 502 — померли.

Фото: ANSA