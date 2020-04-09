Італія може послабити карантин ще до кінця квітня

В Італії можуть до кінця квітня послабити деякі обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу (COVID-19) в країні.

Про це в інтерв’ю BBC заявив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

«Це буде можливим, якщо науковці дадуть на це дозвіл. Тоді ми зможемо послабити окремі заходи вже до кінця цього місяця», - повідомив він.

Конте наголосив, що послаблення карантинних заходів має відбуватися поступово.

За його словами, нині кількість нових випадків захворювання на коронавірус зменшується.

Раніше у Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що надто швидке пом’якшення обмежувальних заходів, введених для боротьби з коронавірусом, може призвести до повернення на попередній рівень захворювання.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, за даними Worldmeters, у світі на коронавірус захворіли понад 1, 5 млн людей. З них 330 589 пацієнтів одужали, а 88 502 — померли.

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