Росія веде в Італії розвідку під виглядом боротьби з COVID-19

Заяви італійської газети "La Stampa" мають документальні підтвердження

Минулого місяця газета "La Stampa"провела розслідування, показавши, що недавня висадка військ РФ в Італії під приводом боротьби з пандемією COVID-19 насправді була масштабною розвідувальною операцією. Російські дипломати відразу почали погрожувати італійським журналістам, які "очорняють" Москву, фізичною розправою, але Інститут вивчення глобальних загроз і демократій переконливо довів правоту "La Stampa".

Укрінформ наводить власний переклад статті Інституту.

Росія офіційно погрожує італійським засобам масової інформації за публікацію матеріалів, які розкривають справжнє призначення прибуття російського військового угруповання до Італії. Аналіз документальних матеріалів підтверджує, зокрема, висновки італійської газети "La Stampa" про розвідувальний характер російської місії в цій країні, яка прикривається допомогою у боротьбі з коронавірусом.

Італійський журналіст Крістіан Рока заявив, що «міністерство оборони Росії, яке наразі розміщує солдатів і агентів на італійській землі, залякує італійських журналістів, як це заведено у них на батьківщині». Ця заява послідувала услід за тим, як прессекретар Міноборони Росії Ігор Конашенков озвучив погрози на адресу журналіста газети "La Stampa" Якопо Якобоні. Погрози послідували за публікацією, в якій, зокрема, зазначалося, як в російській місії в Італії разом зі спеціалістами з бактеріологічної війни перебувають також агенти кремлівської спецслужби. Це комюніке було опубліковано на сторінці посольства Росії в Римі у Facebook. Воно закінчується погрозою на адресу журналістів видання "La Stampa": "щодо відносин з реальними замовниками русофобії "La Stampa", які нам відомі, ми нагадуємо їм їх власний стародавній афоризм: "Qui fodit foveam, incidet in eam" ("Хто яму копає, сам у неї впаде"). Для кращого розуміння: «Поганий пенні завжди повертається». З Росії з любов'ю».

Фактично Росія допустила залякування італійських журналістів з використанням інформаційного ресурсу Посольства Росії в Італії, що робить таку погрозу офіційною позицією Кремля, яка поширювється офіційними дипломатичними каналами. Це серйозний виклик для свободи слова в Європі, оскільки раніше Москва не робила подібних кроків на території європейських держав.

Фраза «З Росії з любов'ю» стала добре відомою завдяки роману Флемінга та фільму, який був знятий у 1963 році із серії шпигунських фільмів про Джеймса Бонда. Назва російської місії в Італії сама собою дезавуює шпигунський характер операції.

Російські військовослужбовці в Італії, згідно з даними МО Росії, вивчають мову країни перебування, що не входить в обов'язки медичного персоналу і є ознакою приналежності до розвідки або сил спеціальних операцій Росії.

Статті у "La Stampa" не були спростовані ні прем'єр-міністром Італії, ні міністерством закордонних справ, ні міністерством оборони, яке, схоже, стало жертвою проросійської активності прем'єра Італії Джузеппе Конте.

Наразі існує достатня кількість інформації, яка дає можливість проаналізувати російську військову присутність в Італії і підтвердити тези журналістів "La Stampa".

В інтерв'ю російському телеканалу «Звезда», афільованому з МО Росії, командувач військ РХБЗ Ігор Кірілов заявив про відправлення до Італії 66 військовослужбовців військ РХБЗ.

Угрупуванням на місці керує заступник начальника військ РХБЗ Сергій Кікоть. Таким чином, основа групи повинна складатися з військовослужбовців військ РХБЗ.

Однак на кадрах, знятих в аеропорту Пратика-ді-Маре, добре видно шеврони військовослужбовців, які не належать до військ РХБЗ. В Росії існує практика, успадкована з радянських часів, коли, наприклад, підрозділи КДБ носили знаки розпізнавання ВПС або військ зв'язку. Отже, військовослужбовці ССО та військової розвідки, очевидно, були направлені за кордон з іншими знаками розрізнення.

Раніше аналітики IGTDS вказували на те, що принаймні один з військовослужбовців у складі російської групи в Італії, який був представлений членом кіровської військово-медичної академії, насправді входив до складу Науково-дослідного інститутами мікробіології, який спеціалізується на біологічній зброї.

Скріншот відео телеканалу "Звезда" доводить присутність співробітників російського НДІ мікробіології серед тих, хто прибув до Італії

У коментарі начальника Генерального штабу Італії Вічіреллі телеканалу «Звезда» зазначалося, що італійська сторона потребує анестезіологів, реаніматологів і апарати штучної вентиляції легенів. Тоді як у складі російського військового контингенту в Італії переважають військові хіміки. Росія відправила до Італії техніку, яка застосовується у бойових умовах для дезінфекції важкої військової техніки в умовах хімічного зараження.

З Росії до Італії перекинуті:

- модуль аналізу і генотипування,

Модуль аналізу і генотипування

- модуль обробки інформації (сенс відправки відсутній в умовах відомого штаму вірусу). Розробки обох одиниць техніки здійснювалися у супроводі 48 Центрального НДІ МО Росії.

Модуль обробки інформації

- 4 автомобіля з невизначеними модулями.

- авторозливна станція АРС-14КМ – використовується як для дезінфекції техніки, так і для протидії високоточній зброї шляхом встановлення аерозольної завіси, щоб приховати пересування колони техніки (13 одиниць),

- дезінфекційний аерозольний комплекс (3 одиниці),

Дезінфекційний аерозольний комплекс

машина біологічної розвідки (1 одиниця).

Номерні знаки свідчать про реєстрацію техніки у Московській області, ймовірно у підрозділі 48-го Науково-дослідного інституту мікробіології Міноборони РФ у Сергієвому Посаді.

У березні 2020 року в Центральному військовому окрузі Росії проходили навчання військ РХБЗ по боротьбі з коронавірусом. На офіційних кадрах Міноборони Росії видно, що в районі зараження в ході навчань військовослужбовці знаходяться в спеціальних загальновійськових захисних комплектах, у тому числі в кабінах техніки.

Навчання з хімічної оборони, березень 2020

Однак при вивченні фотографій і відеоматеріалів роботи росіян в Італії очевидним є недотримання регламентів захисту особового складу та порушення заходів безпеки, що може вказувати на належність військовослужбовців до інших підрозділів армії Росії.

Фотограф: Francesca Volpi/Bloomberg via Getty Images

Російські військовослужбовці збирають обладнання після повної дезінфекції будинку престарілих Фонду святого Петра (Fondazione Casa di Riposo di Ponte S. Pietro Onlus). Обличчя військовослужбовця на даху машини не захищено, що порушує процедуру.

Звертає на себе увагу той факт, що, наприклад, в одному з будинків престарілих, в якому росіяни проводили дезінфекцію, у тамтешніх постояльців не було діагностовано жодного випадку зараження COVID-19.

Робота російської команди в Італії доводить, що розгорнутий персонал не дотримується базових протоколів особистого захисту, порушуючи правила безпеки.

У складі відправленої до Італії групи перебувають два співробітники телеканалу «Звезда», який є штатним підрозділом Міністерства оборони Росії. Серед них Худолеєв Костянтин, який володіє англійською, французькою та німецькою, працював у Сирії, де отримав поранення внаслідок підриву фугасу. Готував репортажі з дискредитацією подій у Болівії. Другим співробітником «Звезды» є В'ячеслав Амелютін – один з журналістів (оператор), якого депортовали з Естонії за підготовку пропагандистської акції. Він, як і Худолеєв, також працював у Сирії. Аналіз робіт обох представників телеканалу «Звезда» вказує на їхню приналежність до військової розвідки Росії та участь в інформаційно-психологічних підривних операціях.

Для Кремля операція в Італії є важливою ідеологічною кампанією. У Росії відправлення військового контингенту до Італії розглядають у контексті подій 13 квітня 1799 року, коли війська Російської Імперії під командуванням Олександра Суворова перейшла Альпи і увійшли в Бергамо в рамках італійської кампанії. Відповідно до задуму російського командування, ця операція має стати повторенням «переможної визвольної кампанії» Росії в Італії проти Заходу, уособленням якого є НАТО.

Окрім пропагандистського і символічного аспекту російської операції в Італії, існує технічне і військове завдання російського угруповання. Російський десант здійснив 600-кілометровий марш кидок з бази Пратика-ді-Маре під Римом у напрямку Ломбардії. Логіка його переміщення виглядає безглуздо, бо у 100-кілометровій зоні навколо Бергамо знаходиться мінімум 4 аеродроми, здатні прийняти транспортні літаки типу Candid (Іл-76).

Кількість літаків, які здійснили посадку в Пратика-ді-Маре, інтервал їхньої посадки нагадує аналогічну операцію в Криму у 2014 році, коли російськими військово-транспортними літаками протягом декількох годин було розгорнуто угруповання, яке здійснило захоплення ключових стратегічних об'єктів на півострові, блокування українських військових частин і в результаті анексувало півострів. Таким чином, операцію в Італії можна розглядати як відпрацювання повітряної компоненти розгортання військового угруповання в одній з країн НАТО.

Згідно з інформацією з джерел у міністерстві оборони Росії, під час перекидання військової колони відпрацьовувалися дії російських військовослужбовців на марші в умовах газової (хімічної) атаки. Зокрема, тестувалися системи щодо створення надлишкового тиску в кабінах військової техніки, а також системної роботи МО Росії у сфері захисту органів дихання.

Отже, є документальні підтвердження заяв італійської газети "La Stampa" щодо того, що 80% російської допомоги, спрямованої до Італії, є марними, а особовий склад представлений не лише військовими медиками, а також співробітниками розвідки, сил спеціальних операцій і військовими хіміками.

Інститут вивчення глобальних загроз і демократій

Фото: La Stampa, АА