Швейцарія продовжила надзвичайний стан до 26 квітня

Уряд Швейцарії продовжив на тиждень чинний в країні надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє SWI.

"8 квітня уряд Швейцарії продовжив обмеження, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу, ще на тиждень - до 26 квітня", - йдеться у повідомленні.

Діючий надзвичайний стан мав тривати до 19 квітня.

Рішення уряду передбачає заборону на публічні заходи з числом учасників понад п'ять осіб. Крім того, як і раніше, в країні будуть зачинені крамниці, окрім продовольчих, ресторани та кінотеатри.

Попри це, в країні будуть працювати банки та поштові відділення.

Станом на 8 квітня у Швейцарії у 22 646 людей діагностували коронавірусну хворобу, а 859 людей померли внаслідок недуги.

Згідно з даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 453 247 випадків COVID-19, зокрема 83 588 летальних, 309 807 осіб одужали.

Фото: Keystone / Urs Flueeler