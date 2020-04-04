Велогонки Світового туру "Ешборн-Франкфурт" і "Тур Швейцарії" скасовані

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) опублікував нові рішення по перенесенню стартів Світового туру по шосейному велоспорту.

Одноденна велогонка "Ешборн-Франкфурт" в Німеччині (1 травня) і багатоденка "Тур Швейцарії" (7-14 червня) скасовані, французька багатоденка "Критеріум Дофіне" (31 травня - 7 червня) перенесена на невизначений термін, повідомляє офіційний сайт UCI.

Раніше був скасований "Тур Романдії" в Швейцарії (28 квітня - 3 травня).

Нагадаємо, що одноденки "Гент-Вевелгем" (Бельгія, 29 березня), Dwars door Vlaandere (Бельгія, 1 квітня), "Тур Фландрії" (Бельгія, 5 квітня), "Париж - Рубе" (Франція, 12 квітня), "Амстел Голд Рейс" (Голландія, 19 квітня), "Флеш Валлон" (Бельгія, 22 квітня), "Льєж-Бастонь-Льєж" (Бельгія, 26 квітня) і Гранд-тур "Джиро д'Італія" (9-31 травня) були перенесені на невизначений термін.