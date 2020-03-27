Велогонка Світового туру "Тур Романдії" скасована
Укрінформ
Міжнародний союз велосипедистів (UCI) оприлюднив рішення щодо перенесення стартів Світового туру з шосейного велоспорту; багатоденка "Тур Романдії" в Швейцарії (28 квітня - 3 травня) - скасована.
Про це повідомляє офіційний сайт UCI.
Одноденки "Гент-Вевелгем" (Бельгія, 29 березня), Dwars door Vlaandere (Бельгія, 1 квітня), "Тур Фландрії" (Бельгія, 5 квітня), "Париж - Рубе" (Франція, 12 квітня), "Амстел Голд Рейс" (Голландія, 19 квітня), "Флеш Валлон" (Бельгія, 22 квітня), "Льєж-Бастонь-Льєж" (Бельгія, 26 квітня), Eschborn-Frankfurt (Німеччина, 1 травня) і Гранд-тур "Джиро д 'Італія" (9-31 травня) перенесені на невизначений термін.