Фальшиві ліки та експрес-тести: Рада Европи звернулась до урядів країн

У Раді Європи рекомендують урядам країн-членів активізувати співробітництво у виявленні та протидії поширенню контрафактної або фальсифікованої медичної продукції у період епідемії коронавірусу.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у департаменті комунікацій РЄ.

«У час, коли епідемія COVID-19 несе безпрецедентні виклики для сфери охорони здоров'я, Рада Європи закликає уряди бути надзвичайно пильними у протидії контрафактним або фальсифікованим медикаментам і медичній продукції. В умовах наявної загрози держави мають орієнтуватися на конвенцію Ради Європи MEDICRIME щодо протидії фальсифікації лікарських засобів і аналогічних злочинів, які становлять загрозу громадському здоров'ю», - заявили в РЄ.

У комітеті щодо імплементації MEDICRIME відзначають зростання в умовах епідемії коронавірусу ризиків продажу фальсифікованої медичної продукції, зокрема, ліків, медичних приладів, захисних масок та експрестестів.

З метою уникнення таких ризиків у Раді Європі рекомендують: моніторити онлайн платформи, які пропонують медичні засоби, та у взаємодії між країнами запобігати постачанню контрафактної продукції; в умовах дефіциту такої продукції унеможливлювати поширення медичних засобів, які не пройшли сертифікацію; поглиблювати співробітництво між національними органами, які відповідають за якість ліків та іншої медичної продукції; забезпечити права громадян на отримання інформації про шкоду, яку може завдати контрафактна медична продукція.

Україна була однією із перших держав, які підписали конвенцію MEDICRIME у 2011 році. Документ набув чинності 1 січня 2016-го.