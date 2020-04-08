Литва продовжила карантин та ввела масковий режим

Уряд Литви прийняв рішення продовжити до 27 квітня карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Delfi.

"8 квітня уряд Литви прийняв рішення про продовження карантину та його умов", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, МОЗ представив уряду проєкт постанови, в якому пропонувалося продовжити карантин до 27 квітня включно.

Передбачається також, що з 10 квітня носіння медичних масок у громадських місцях у Литві стане обов'язковим.

"Це вже буде не рекомендація, в громадських місцях ніс та рот закривати буде обов'язково", - заявив міністр охорони здоров'я Ауреліюс Веріга.

Крім того, аби обмежити скупчення людей на великодні свята, уряд вирішив перекрити рух з 20:00 10 квітня до 20:00 13 квітня. Зокрема, литовці не зможуть в'їжджати у населені пункти, де в них немає нерухомості. Виняток зроблять лише для тих, хто їде на роботу, на похорон, до тяжко хворих або постраждалих унаслідок нещасного випадку.

За даними сайту Worldоmeter, у Литві підтверджено 912 випадків зараження коронавірусом, зокрема 15 летальних.

У світі на цей час зафіксовано 1 453 247 випадків COVID-19, зокрема 83 588 летальних, 309 807 осіб одужали.

Фото: DELFI