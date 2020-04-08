Кількість інфікованих COVID-19 у країнах Балтії зросла до 2674

У країнах Балтії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 2674 осіб. 577 хворих зафіксовано в Латвії, в Литві - 912. Найбільше інфікованих новим коронавірусом в Естонії - 1185.

Про це інформує сайт Департаменту здоров'я Естонії.

В Естонії за добу виявили 37 нових випадків зараження коронавірусом, після чого кількість хворих зросла до 1185 осіб. Станом на ранок 8 квітня 139 осіб потребують стаціонарного лікування, 11 з них перебувають на контрольованому диханні. 72 особи були виписані з лікарень. За минулий день стало відомо, що через коронавірус і викликані ним ускладнення померли 3 пацієнти (двоє - з групи ризику). Загалом від коронавірусу померли 24 особи. За добу в Естонії зроблено 1277 тестів. Загалом - 24 813.

У Литві, згідно з даними МОЗ Литви, вже зафіксовано 912 випадків COVID-19. За добу медики підтвердили 32 нових випадки коронавірусу після отримання результатів 2301 тесту, з початку пандемії їх було проведено 30 108.

За попередню добу в Латвії інфекцію COVID-19 було виявлено у 29 осіб. Кількість інфікованих сягнула 577. 39 пацієнтів госпіталізовано, в тому числі 36 з помірним, 3 - з тяжким перебігом захворювання. За весь час було проведено 24 036 обстежень, за минулу добу - 1 461 тест, повідомляє в Twitter Центр профілактики та контролю захворювань Латвії (SPKC).

Начальник Департаменту оцінки ризиків інфекційних захворювань SPKC Юрій Перевощиков, якого цитує Rus.Lsm.lv, заявив, що «в останній тиждень дані епідеміологічного нагляду свідчать, що кількість зареєстрованих випадків COVID-19 зменшилася, це може вказувати на стабілізацію епідеміологічної ситуації, як результат запроваджених у країні 12 березня обмежувальних заходів». «Однак слід пам'ятати, що зараз SPKC працює з 2500 контактними особами. Тому зараз ми не можемо вважати, що теперішні показники свідчать про закінчення епідемії. Все ще необхідно дотримуватися запобіжних заходів», - сказав Перевощиков.

За даними українського Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1 668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.