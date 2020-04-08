У Британії вважають, що послаблювати карантин зарано

Запроваджені у Великій Британії у рамках боротьби з коронавірусом обмежувальні заходи пом’якшувати зарано.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Едвард Аргар, повідомляє Sky News.

«Ми будемо вирішувати на основі наукових доказів, коли саме буде слушний час для змін (щодо обмежувальних заходів – ред.)», - сказав міністр.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не поспішати з пом’якшенням карантину.

За даними сайту Worldоmeter, у Британії кількість зафіксованих випадків коронавірусу становить 55 242, з них 6 159 летальних.

У світі зафіксовано 1 446 992 випадки коронавірусу, зокрема 83 090 летальних, 308 684 особи одужали.