У Британії рекордна кількість померлих від коронавірусу - за добу 854

У Великій Британії протягом доби внаслідок пандемії коронавірусу загинули 854 людини – найбільше з початку кризи.

Про це повідомляє портал I News.

"854 особи померли у лікарнях внаслідок епідемії коронавірусу протягом останніх 24 годин, це означає найбільш летальний день з початку спалаху у Сполученому Королівстві", - йдеться у повідомленні.

Таким чином загальна кількість летальних випадків в країні зросла 6,227.

Як зазначається, пройшло 17 днів від початку кризи, поки кількість летальних випадків у Великій Британії перевершила 200 випадків, а протягом останніх 17 днів ця кількість збільшилася до 6 000.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, з них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали.