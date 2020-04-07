Джонсон залишається в лікарні, пневмонії у нього немає - речник

У прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона відсутня пневмонія, викликана коронавірусом COVID-19, однак він досі лишається у лікарні.

Про це заявив представник Джонсона під час брифінгу у лобі на Даунінг-стріт, повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, до сьогоднішнього дня уряд країни не давав чітких відповідей на питання, чи є пневмонія у Джонсона.

Однак на запитання, чи було у Бориса Джонсона діагностовано пневмонію, його речник сказав: "Ні, справа не в цьому".

"Стан прем'єр-міністра був стабільним протягом ночі, він залишається у хорошому настрої. Він отримує стандартну кисневу терапію і дихає без штучної допомоги. Йому не потрібна штучна вентиляція або неінвазивна підтримка дихання", - заявив речник.

На Даунінг-стріт також дали зрозуміти, що прийматимуть пропозицію американського президента Дональда Трампа про експериментальні коронавірусні препарати для лікування прем’єра Британії.

"Ми впевнені, що прем'єр-міністр (Джонсон – ред.) отримує найкращу допомогу від медичної служби. Будь-яке лікування, яке він отримує - справа його лікарів", - сказав представник британського прем’єр-міністра.

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Як повідомлялося, глава уряду Великої Британії Борис Джонсон провів ніч на вівторок у відділенні інтенсивної терапії через загострення коронавірусної хвороби.

Британський 55-річний прем'єр був госпіталізований в Лондоні у неділю ввечері.

Президент США Дональд Трамп попросив фармацевтичні компанії країни, які працюють над експериментальними препаратами проти коронавірусу COVID-19, запропонувати лікарям прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона допомогу у його лікуванні.