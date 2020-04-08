У Білорусі з коронавірусом госпіталізували російських будівельників БілАЕС

Коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 15 громадян Російської Федерації, які прибули в Островець (Гродненська область) на будівництво Білоруської АЕС, їх госпіталізовано.

Про це повідомляє газета "Гродненська правда" з посиланням на місцеву владу.

"Як повідомили в головному управлінні охорони здоров'я Гродненського облвиконкому, лабораторно підтверджені 15 випадків коронавірусу у громадян Росії, які прибули на АЕС в м. Островець. Всіх їх госпіталізовано, ізольовано" , - пише видання.

Клінічних проявів хвороби у росіян немає. Проводиться епідеміологічне розслідування, встановлюються контакти першого рівня, повідомили в управлінні.

Цю інформацію пізніше підтвердив міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік. "Дійсно, у групи будівельників, які перебували на карантині, повторне лабораторне тестування (на коронавірус - ред.) дало позитивний результат. Всіх їх госпіталізовано, проводиться їх поглиблене обстеження", - сказав Каранік.

Білоруська АЕС будується за російським проектом, вона складатиметься з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. Пуск першого енергоблоку запланований на 2020 рік, другого - на 2021 рік. Генпідрядником будівництва станції є "Атомбудекспорт" (структура "Росатому").

БілАЕС розташована біля литовського кордону приблизно за 50 км від Вільнюса. Литва неодноразово виступала проти будівництва АЕС, заявляючи, що вона є небезпечною.

За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, загалом станом на 8 квітня кількість інфікованих COVID-19 в країні становить 1066 осіб, 13 осіб померли.