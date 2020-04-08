Кількість хворих на COVID-19 в Білорусі перевищила тисячу

У Білорусі за останні 24 години було зареєстровано ще 205 випадків COVID-19, а всього в країні 1066 інфікованих.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на МОЗ.

«З початку спалаху в Білорусі зафіксовано найбільший приріст кількості випадків: 7 квітня було 861, 8 квітня — 1066. Це плюс 205 хворих за день», - йдеться в повідомленні.

На стаціонарному лікуванні перебувають 976 осіб. У більшої частини пацієнтів захворювання протікає в легкій або середній формі.

Після лікування одужали 77 осіб.

Наголошується, що найбільша кількість хворих пацієнтів живуть в Мінську – 601 людина.

Раніше білоруський МОЗ підтвердив смерть 13 пацієнтів з коронавірусом.

За даними сайту Worldоmeter, станом на ранок 8 квітня у світі зафіксовано 1 431 951 випадок коронавіруса, зокрема 82 085 летальних, 302 209 осіб одужали.