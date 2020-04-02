У Білорусі засоби захисту для медиків друкуватимуть на 3D-принтерах

Білоруські інженери друкуватимуть засоби захисту для медиків на 3D-принтерах, що допоможе лікарям захиститися від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили в БЕЛТА з посиланням на пресслужбу місцевого соціального фонду "Добра".

«Білоруські інженери приєднуються до світового руху, щоб убезпечити наших лікарів від COVID-19: поставлена ​​мета на 3D-принтерах по всій країні протягом тижня надрукувати для лікарень Мінська та обласних центрів понад 1,5 тис. спеціальних багаторазових щитків, з якими інші засоби захисту працюють ефективніше», - заявили у фонді.

У фонді додали, що матеріали для першої партії закупить сам фонд і підписанти Глобального Договору ООН у Білорусі.

Зазначається, що ініціатива друкувати щитки належить мінському хакерспейсу - майстерні, де в будні роблять роботів, дрони, програмують і розробляють різні технічні проєкти.

Учасники розпитали знайомих лікарів, як можна допомогти, після чого почали роздрукування спеціальних щитків, які найчастіше використовують під час інтубацій лікарі по всьому світу. Команда інженерів розробила модель щитка для 3D-принтера і запустила пробне виробництво.

У світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 237 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, 47 249 осіб померли, одужали 194 583 особи.

В Україні вже 794 випадки коронавірусу, 20 смертей і 13 осіб одужали.

Фото: www.belta.by