Папа Римський назвав пандемію відповіддю природи на зміни клімату

Папа Римський Франциск вважає, що пандемія коронавірусу є однією з відповідей природи на дії людей, які ігнорують екологічну кризу.

Про це він заявив в інтерв'ю британському католицькому журналісту Остіну Айвері, повідомляє CNN.

«Ми не реагували на часткові катастрофи. Хто зараз говорить про пожежі в Австралії чи пам'ятає, що 18 місяців тому човен міг перетнути Північний полюс, тому що всі льодовики розтанули? Хто зараз говорить про повені?» - сказав понтифік.

На його думку, спалах коронавірусу COVID-19 стався через безвідповідальне ставлення людей до природи.

«Я не знаю, чи було це помстою природи, але це, безумовно, є відповіддю природи», - заявив Папа.

Він також висловив стурбованість популістськими заявами деяких політиків, які, за його визначенням, нагадують промови Гітлера в 1933 році.

«Мене турбує лицемірство деяких політичних діячів, які говорять про те, що можуть стикнутися з кризою, про проблему голоду в світі, але водночас виробляють зброю», - наголосив Франциск.

За його словами, людство має вповільнити темпи виробництва і споживання, а також навчитися розуміти і світ природи.

Папа Франциск також розповів, що одужує від бронхіту і ще більше молиться в цей «час великої невизначеності».

За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 446 992 випадки коронавірусу, зокрема 83 090 летальних, 308 684 особи одужали.

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