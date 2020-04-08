Італійці не люблять спекуляцій на темі коронавірусу та гумдопомоги – посол України

Керівництво Італії утримується від спекуляцій на тему коронавірусу та виступає проти пов’язування надання країні гуманітарної допомоги з очікуванням політичних бонусів у відповідь.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив посол України в Італійській Республіці Євген Перелигін.

«Італійська влада дуже ретельно і обережно ставиться сьогодні до будь-яких політичних тем, які можуть розглядатися як спекуляція навколо питання коронавірусу. Чи це стосується країни, яка допомагає, а потім вимагає пом’якшити санкції, чи іншої країни, яка вимагає вирішити якусь свою проблему», - сказав дипломат.

Італійці, за його словами, ставляться до цього дуже негативно. Отже, вони бачать це так: або країни допомагають одна одній без усіляких умов, або не допомагають узагалі. Пов’язувати надання допомоги з іншими питаннями не можна, ці питання будуть вирішуватися потім, наголосив дипломат.

Перелигін підтвердив, що російська пропагандистська машина запускає в Італії різними каналами наратив про те, що нібито ніхто не прийшов Італії на допомогу, окрім, власне, Росії. І підводить до думки, що зараз саме час зняти з РФ санкції.

«Але ні (італійський) уряд, ні політики це питання не коментують. Це вважається поганим тоном», - заявив український посол.

За його словами, італійці почали більше читати джерела, які несуть відповідальність за свою інформацію.

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Як повідомлялося, наприкінці березня Росія направила в Італію не менше 15 важких військово-транспортних літаків Іл-76 із засобами дезинфекції та спецтехнікою, а також медичні бригади. Все це супроводжувалося масованою пропагандистською кампанією про те, що «поки країни Євросоюзу та НАТО сором'язливо розбігаються по кутках, Володимир Путін запропонував свою допомогу прем'єру Італії Джузеппе Конте». З різних боків почали лунати вимоги про те, щоб час зняти санкції з РФ.

Тим часом, впливова італійська газета La Stampa написала, що «80% російських поставок абсолютно марні або майже не приносять користі для Італії. Це не більше ніж привід». Посилаючись на джерела, видання повідомляло, що реальною причиною, з якої прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте прийняв допомогу Росії після довгого телефонної розмови з російським президентом, було його «бажання в цей складний кризовий час консолідувати чудові відносини з Москвою».