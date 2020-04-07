Латвія продовжила надзвичайний стан до 12 травня

Уряд Латвії продовжив надзвичайний стан у зв’язку з пандемією коронавірусу до 12 травня.

Про це повідомляє LSM.

"Як очікувалося, уряд Латвії 7 квітня ухвалив рішення продовжити надзвичайний стан у країні ще на місяць. Отже, стан, який дає уряду додаткові повноваження в ухваленні законодавчих та фінансових рішень, діятиме до 12 травня", - йдеться у повідомленні.

Діючий надзвичайний стан мав закінчитися 14 квітня.

"Загалом ситуація щодо COVID-19 в Латвії стабільна, проте ми не можемо розслаблятися, оскільки в Європі ця недуга все ще поширюється", - заявив голова уряду країни Криш'яніс Каріш у відеозверненні.

Він також висловив подяку всім медичним працівникам, які борються з епідемією, а також жителям країни, які продемонстрували "дуже відповідальне" ставлення протягом останніх чотирьох тижнів, що допомогло стабілізувати ситуацію з поширенням хвороби.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з останніми даними Worldmeter, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.