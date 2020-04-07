Генсек Ради Європи написала Джонсону листа

У Раді Європи підтримали прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який нині інфікований коронавірусом та перебуває у реанімації.

Про це написала у листі до британського лідера генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я вражена надзвичайною солідарністю і проявами співчуття у британському суспільстві, продемонстрованими у подоланні цих величезних викликів, які становить пандемія коронавірусу», - зазначила генсек РЄ.

Вона висловила жаль звісткою про госпіталізацію Джонсона із коронавірусним захворюванням та побажала британському прем'єру одужання.

Пейчинович-Бурич також висловила сподівання на якнайскоріше відновлення тісної співпраці із прем'єр-міністром Великої Британії.

Напередодні солідарність із Джонсоном та усіма британцями у складні часи боротьби із хворобою і пандемією висловили президента Франції Еммануель Макрон і США Дональд Трамп.

Як повідомлялося, у понеділок прем'єр-міністра Великої Британії Джонсона було госпіталізовано із коронавірусною хворобою. Нині він перебуває в реанімації, де підключений до апарату штучного дихання, але не в режимі вентилювання легенів.

Фото: АА