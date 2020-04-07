Під Анкарою стався вибух на оборонному підприємстві

У Туреччині на території оборонного підприємства Roketsan неподалік Анкари стався вибух.

Про це поінформували в губернаторстві Анкари, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Вибух стався о 14.47 години на паливних складах Roketsan. Загиблих в результаті інциденту немає, троє працівників отримали легкі поранення», - йдеться у повідомленні.

Факт вибуху підтвердив голова турецького Державного агентства з питань оборонної промисловості Ісмаїл Демір, вказавши, що за попередньою інформацією, людських втрат у результаті вибуху немає.

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Roketsan відноситься до найбільших підприємств оборонної галузі Туреччини. Засноване у 1988 році, підприємство спеціалізується, серед іншого, на розробці та виробництві високоточної зброї, зокрема різних видів керованих ракет, підсистем до ракет Stinger та Rapier. Загалом підприємство виробляє близько пів сотні видів продукції власної розробки.

Фото: Son Dakika