Вибух на шахті в Колумбії забрав життя 11 людей

Не менш 11 людей загинули при вибуху на шахті "Веракрус" в районі села Пуебло Велья, муніципалітет Кукунуба в центральній Колумбії.

Про це повідомляє портал Semana.

Робітники були допущені в шахту, оскільки в країні карантин не стосується ключові виробництва, до яких відноситься і видобуток вугілля. Пошукову операцію після вибуху почали співробітники Міністерства шахт і місцевого агентства із надання допомоги.

"Вдалося врятувати чотирьох поранених і знайти тіла 11 загиблих. Вижили вже доставлені до лікарні Убати", — розповів капітан місцевої пожежної частини Альваро Фарфан.

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Вцілілі шахтарі знайдені у стані отруєння парами газу, що дозволяє припустити вибух метану як причину трагедії. Пошукова операція на шахті триває.

За уточненою інформацією, вибух стався не на одній шахті, а на трьох, однак про наслідки вибуху в інших шахтах поки не повідомляється.