Сотні мігрантів намагалися прорватися до іспанського анклаву в Африці

Дві з половиною сотні незаконних мігрантів намагалися силоміць потрапити на територію іспанського анклаву Мелілья на північному узбережжі Африки.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву місцевої влади.

Зазначається, що рано вранці група із близько 260 африканських мігрантів спробувала здолати 6-метровий паркан із застосуванням гаків та кидала камінням в іспанських прикордонників. Півсотні осіб все ж вдалося потрапити на територію анклаву, де їх затримали та доправили до тимчасового центру утримання іммігрантів.

Унаслідок нападу один іспанський правоохоронець отримав поранення.

Читайте також: В Іспанії фіксують зменшення смертності від коронавірусу

Нагадаємо: минулого тижня влада Малільї заявила про перенаселення центру утримання іммігрантів, в якому нині проживає 1700 людей, що вдвічі більше від їх звичної кількості. Це викликає занепокоєння щодо можливого поширення коронавірусу.

Додамо, що станом на вечір понеділка, на території Мелільї із населенням у 72 тисячі осіб, було виявлено 86 випадків зараження на COVID-19.

Фото: JOAQUÍN SÁNCHEZ, El Pais