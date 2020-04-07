Сотні мігрантів намагалися прорватися до іспанського анклаву в Африці
Про це пише Xinhua із посиланням на заяву місцевої влади.
Зазначається, що рано вранці група із близько 260 африканських мігрантів спробувала здолати 6-метровий паркан із застосуванням гаків та кидала камінням в іспанських прикордонників. Півсотні осіб все ж вдалося потрапити на територію анклаву, де їх затримали та доправили до тимчасового центру утримання іммігрантів.
Унаслідок нападу один іспанський правоохоронець отримав поранення.
Нагадаємо: минулого тижня влада Малільї заявила про перенаселення центру утримання іммігрантів, в якому нині проживає 1700 людей, що вдвічі більше від їх звичної кількості. Це викликає занепокоєння щодо можливого поширення коронавірусу.
Додамо, що станом на вечір понеділка, на території Мелільї із населенням у 72 тисячі осіб, було виявлено 86 випадків зараження на COVID-19.
Фото: JOAQUÍN SÁNCHEZ, El Pais