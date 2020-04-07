Данія за тиждень теж почне послаблювати карантин — прем’єр

З 15 квітня у Данії почнеться “поступове та контрольоване” скасування обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію нового коронавірусу.

Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Xinhua.

“Ми оголошуємо про перший обережний етап відкриття Данії. Це вимагає стабільних показників та відповідальної поведінки”, - сказала Фредеріксен.

За її словами, наступного тижня повернуться до роботи дитячі садочки та початкові школи. Окрім цього, повільно відновиться проведення найбільш термінових медичних операцій, відкладених через пандемію коронавірусу.

Водночас, жителі й надалі працюватимуть з дому, а кінотеатри, перукарні та основні торговельні центри залишатимуться закритими до 10 травня. До цього ж часу триватиме заборона на збір групами у понад 10 осіб.

Що ж до заходів із великою кількістю учасників, на кшталт фестивалів, то їх проведення заборонене до серпня. Так само не передбачено поки жодних послаблень на міжнародні подорожі, адже кордони Данії залишатимуться закритими.

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Фредеріксен додала, що рішення уряду ґрунтується на оцінці органів охорони здоров’я й що поступове відновлення соціального життя вимагає від жителів пильності та дотримання принципів фізичного дистанціонування.

“Якщо упродовж Великодня ми побачимо, що справи йдуть погано..., то не послаблюватимемо обмежень після свят”, - наголосила прем’єр.

Зауважимо, що станом на ранок вівторка кількість інфікованих COVID-19 у Данії досягла 4 681, а смертей від недуги — до 187.