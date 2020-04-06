Коронавірус у США: лікарні мають серйозні проблеми

Хоча американська медицина вважається однією з найбільш розвинених у світі, у лікарнях США в період пандемії COVID-19 відчувається серйозна нестача захисних засобів і тестів, а також іншого обладнання.

Про це йдеться у звіті генерального інспектора Міністерства охорони здоров’я США, оприлюдненого в понеділок.

"Найбільші проблеми стосуються тестування й догляду за пацієнтами із COVID-19, а також гарантування безпеки персоналу. Лікарні також доповідають про серйозні проблеми в забезпеченні або розширенні можливостей для лікування пацієнтів із COVID-19", - зазначається у документі.

Зокрема, йдеться про нестачу засобів індивідуального захисту для лікарів і систем підтвердження діагнозу COVID-19; несправне обладнання й препарати, що надходять з місць тривалого зберігання; недостатні засоби для посилення потужностей шпиталів у зв'язку з напливом хворих. У багатьох лікувальних закладах бракує апаратів штучної вентиляції легенів.

Так, одна з лікарень прозвітувала про поставки бракованих масок N95 з федерального запасу, де еластичні смуги висохли й не дозволяють використовувати маски за призначенням. Інші лікарні повідомили про надходження засобів із запасів, термін придатності яких сплив у 2010 році.

Водночас, є скарги, що лікарі в певних випадках змушені використовувати маски домашнього виробництва, а також будівельні маски, аби убезпечитися від зараження. Крім того, лікарні скаржаться про завищення постачальниками закупівельних цін на деякі засоби індивідуального захисту й дезінфекції.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати мають найбільшу кількість інфікованих коронавірусом у світі. Наразі цей показник перевищує 339,9 тис. людей. Причому, 9 683 пацієнти померли, 17 727 людей одужали.

Загалом у світі нараховується понад 1,292 млн інфікованих.

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