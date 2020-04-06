В Австрії 14 квітня можуть відкритися перші магазини, з травня – усі інші

У випадку збереження нинішньої тенденції зі зменшення інфікованих коронавірусом в Австрії перші невеликі заклади торгівлі, як і садово-будівельні магазини, можуть почати працювати з 14 квітня, усі інші торговельні точки, включаючи торговельні центри, а також перукарні – з 1 травня.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц під час пресконференції у Відні у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Наша ціль полягає в тому, щоб з 14 квітня, вівторка, після Великодня, могли відкритися маленькі магазини площею до 400 квадратних метрів, а також магазини матеріалів для будівництва та садівництва", - заявив глава австрійського уряду.

Він додав, що, звичайно, при цьому мають дотримуватися заходи з мінімізації ризиків зараження, як носіння масок та забезпечення обмеженої кількості покупців одночасно в одному магазині. Канцлер уточнив, що в магазинах площею до 400 кв. м повинні перебувати максимум 20 покупців одночасно. Щодо садово-будівельних магазинів, то вони запрацюють незалежно від їх розміру.

За словами Курца, усі інші магазини, торговельні центри, а також перукарні, якщо ситуація не погіршиться, будуть відкриватися з 1 травня.

Інші підприємства сфери послуг, зокрема косметичні магазини, заклади громадського харчування та готелі, будуть поступово відкриватися не раніше з середини травня. Наприкінці квітня буде проведено нову комплексну оцінку ситуації, на основі якої й прийматимуться подальші рішення.

Крім того, проведення масових заходів в Австрії продовжуватиме перебувати під забороною щонайменше до кінця червня.

Австрійський канцлер також повідомив, що шкільне навчання до середини травня буде відбуватися дистанційно. Це стосується і навчання у ВНЗ, де нинішній семестр проходитиме повністю у дистанційному режимі. Водночас екзамени та дослідницька діяльність мають відбуватися, наскільки це можливо.

Водночас глава уряду Австрії заявив, що існуючі обмеження виходу в країні будуть продовжені до кінця квітня. За його словами, як і раніше, існуватиме лише 4 причини для виходу з дому: піти на роботу, за покупками, для допомоги іншим людям, а також, "щоб розім’яти ноги, подихати свіжим повітрям чи зайнятися спортом на свіжому повітрі".

При цьому, послаблення обмежувань буде супроводжуватися супутніми заходами, спрямованими на уникнення нових спалахів інфікувань. Передусім, це стосується втілення відповідної стратегії стримування та дотримання дистанції і носіння масок.

На цьому тлі Курц повідомив, що з 13 квітня розширюється обов’язкове носіння масок – тепер не лише у супермаркетах та аптеках, але також і у громадському транспорті.

"Найважливіше – дисципліновано дотримуватися усіх існуючих заходів. Якщо ми цього не зробимо, то буде неможливо втілити цей презентований мною амбіційний план. Наша ціль – швидше, ніж інші, вийти з кризи. Але це можливо лише, якщо ми будемо триматися разом", - заявив Курц.

Він зазначив, що австрійська влада "швидше та жорсткіше відреагувала, ніж в інших країнах" і тому вдалося допоки уникнути найгіршого сценарію. При цьому, пасхальний тиждень буде вирішальним в тому плані, чи вдасться в країні зберегти тенденцію зі зменшення росту захворювань на COVID-19.

"Швидка та жорстка реакція дає нам можливість також швидше вийти з цієї кризи. Але це можливе лише тоді, якщо ми разом дотримуватимемося усіх вжитих заходів, як ми це робили раніше. Пасхальний тиждень – це тиждень, який матиме вирішальне значення, чи відбудеться воскресіння, яке ми так хочемо, після Великодня. І тому я закликаю і далі дотримуватися заходів, уникайте соціальних контактів, дотримуйтеся дистанції в громадських місцях, але також не святкуйте разом з родичами, сім’єю, друзями, а залишайтеся разом з людьми, з якими ви спільно проживайте", - зазначив австрійський канцлер.

Окремо під час пресконференції глава МВС Карл Негаммер заявив, що з 14 травня мають бути відкриті федеральні парки, але поліція контролюватиме дотримання відвідувачами необхідної дистанції.

Міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер також повідомив, що прийнятий раніше міністерством наказ, за яким у квартирі чи будинку можна приймати не більше 5 гостей, буде скасований. За словами міністра, цей наказ, який вже отримав назву "пасхальний", не є необхідним, оскільки для запобігання зібрань людей достатньо існуючих транспортних обмежень.

Станом на 6 квітня, в Австрії всього було виявлено понад 12 тис. інфікованих коронавірусом, померли 220 хворих. Водночас понад 3 400 осіб вже одужали. В останній тиждень спостерігається поступове зниження росту нових захворювань на COVID-19.

фото: АА