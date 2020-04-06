Кількість інфікованих у Німеччині перевищила 100 тисяч

Кількість інфікованих СOVID-19 у Німеччині перевищила позначку 100 тисяч.

Такими є дані Університету Джона Гопкінса (США).

Згідно з даними, станом на ранок 6 квітня в ФРН кількість захворювань становила 100 123, зокрема померло – 1 584, одужали – 28 700.

Дещо нижчими є дані берлінського Інституту Роберта Коха: 95 391 підтверджених випадків інфікування, 1 434 людей померло.

Важливим є те, що 4 добу поспіль кількість нових захворювань знижується. У неділю таких було 3 677, напередодні - 5 936, до того 6082 і 6 174.

У понеділок, 6 квітня, федеральний уряд знову збирається, щоб обговорити ситуацію. Цього разу керувати засіданням його глава, канцлер Ангела Меркель буде безпосередньо, а не з домашнього карантину, на якому перебувала 2 останніх тижні.

Влада наразі не збирається знімати введені до 20 квітня обмеження.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, на ранок 6 квітня у світі заражено коронавірусом 1 274 527 осіб, з них 264 838 одужали, 69 487 – померли. В Україні станом на 9:00 підтверджено 1319 випадків COVID-19, з них 38 людей померли, 28 – одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Фото: АА