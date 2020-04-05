Нових інфікованих у Німеччині менше, але влада проти послаблення карантину

Кількість нових інфікувань у Німеччині поступово знижується, але влада попереджає, що ситуація залишається досить серйозною.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Німеччині.

За даними Інституту Роберта Коха, кількість задокументованих випадків інфікування станом на опівніч 5 квітня становила 91 714, що на 5 936 більше, ніж день тому. Добове зростання напередодні становило 6082, до цього – 6 174.

За даними Університету Джона Гопкінса (який частіше, ніж раз на добу, оновлює свої дані), кількість захворілих у ФРН сягнула вдень 5 квітня 96 108.

Влада попереджає при цьому, що полегшувати обмежувальні заходи, введені 22 березня, зарано. Їх ефективність може проявити себе через 2-3 тижні.

За словами глави відомства канцлера Гельге Брауна, який сам є лікарем-реаніматологом за освітою, ситуація в країні все ж серйозна.

«Період найбільшої кількості зараженості у нас ще попереду», - попередив Браун.

Перед початком введення обмежень кількість нових інфікувань подвоювалася кожні 3 дні. Вважається, що для того, щоб система охорони здоров’я не була перевантаженою, потрібно, аби подвоєння кількості відбувалося не частіше, ніж раз на десять днів.

За даними worldometers, у світі станом на 13:56 5 квітня зафіксовано 1 224 940 випадків захворювання коронавірусом. 66 502 особи померли, одужали 253 823 людини.