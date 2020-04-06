Головний лікар Шотландії пішла у відставку через порушення карантину

Головлікар Шотландії змушена була подати у відставку через те, що двома поїздками до свого другого будинку порушила режим карантину.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Головний медичний чиновник Шотландії Кетрін Колдервуд пішла у відставку після того, як порушила карантин під час відвідин свого другого будинку», - йдеться в повідомленні.

Чиновниця раніше вибачилася на телебаченні після того, як отримала поліцейське попередження через дворазове відвідування своєї родинної заміської садиби, що розташована більш ніж за 40 миль від її основного дому.

Її підтримала перший міністр Нікола Стерджен, яка сказала, що Колдервуд зробила помилку, але повинна залишитися на своїй посаді.

Як відомо, сама Колдервуд раніше неодноразово закликала громадськість залишатися вдома, щоб врятувати життя і захистити систему охорони здоров’я.

У Великій Британії кількість людей, які заразилися коронавірусом, за неділю зросла до 47 806. Померли від коронавірусної хвороби в цій країні вже 4934 людини. Серед захворілих – прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, який станом на понеділок перебуває на госпіталізації.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 квітня кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом по всьому світу становить 1 274 376 – в тому числі 69 480 летальних випадків, 264 838 осіб одужали.

Фото: Andrew Cowan / Scottish Parliament