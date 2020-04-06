Прем'єр Ірландії повернувся до лікарської практики

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повернувся до роботи лікарем, щоб допомогти під час спалаху коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє The Irish Times.

«Прем’єр-міністр Лео Варадкар повернувся до медичного реєстру і повинен працювати на тижні, щоб допомогти вирішити кризу, викликану коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Варадкар вивчав медицину і сім років пропрацював лікарем загальної практики, перш ніж пішов у політику. Його виключили з реєстру медиків у 2013 році.

Однак він повернувся в медичний реєстр у березні, коли пандемія коронавірусу почала поширюватися в Ірландії.

Очікується, що тепер він працюватиме один раз на тиждень в Службі охорони здоров'я в області, що підходить для його кваліфікації.

Швидше за все, Варадкар консультуватиме пацієнтів по телефону. В Ірландії будь-яку людину, яка могла зазнати впливу COVID-19, спочатку оцінюють по телефону, а не особисто, щоб виключити поширення вірусу.

Як зазначається, Варадкар походить з медичної родини - його батько був лікарем, а мати - медсестрою.

Також його партнер Метью Барретт, його дві сестри і їхні чоловіки також працюють у службах охорони здоров'я.

Минулого місяця Служба охорони здоров'я Ірландії звернулася із закликом до всіх медиків, які не працюють за професією, зареєструватися в кампанії з набору персоналу для боротьби з кризою. Менше ніж за три дні близько 50 тис. осіб подали заявки.

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За даними сайту Worldometer, станом на 6 квітня в Ірландії налічується близько 5 тис. випадків хворих на коронавірус, 158 осіб померли від COVID-19.

Загальне число зафіксованих у світі випадків COVID-19 складає понад 1 мільйон 274 тисячі, а з них летальних – майже 70 тисяч.

Фото: Gareth Chaney Collins