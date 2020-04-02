Країни ЄС стурбовані ризиком порушення верховенства права на тлі пандемії

У ситуації, коли держави-члени ЄС змушені запроваджувати виняткові заходи для захисту громадян, не можна допускати порушення засад демократії та верховенства права.

Про це йдеться у спільній заяві Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Іспанії та Швеції, розміщеній на сайті МЗС ФРН.

"У цій безпрецедентній ситуації державам-членам мають право вживати виняткових заходів для захисту своїх громадян та подолання кризи. Однак ми глибоко стурбовані ризиком порушення принципів верховенства права, демократії та основних прав через запровадження певних надзвичайних заходів", - йдеться у зверненні.

У документі наголошується, що надзвичайні заходи мають зводитися до найбільш необхідних, відповідних та обмежених часом, їх слід регулярно переглядати та дотримуватися вищезазначених принципів та міжнародних зобов'язань. Вони не повинні обмежувати свободу вираження поглядів або свободу преси, йдеться у заяві.

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Її підписанти закликають разом подолати кризу і дотримуватися європейських принципів та цінностей. Вони наголошують на своїй підтримці ініціативи Європейської комісії щодо моніторингу надзвичайних заходів та їх застосування для забезпечення дотримання основних цінностей Європейського Союзу, і просять Раду Європи вживати за необхідності відповідних заходів.