Трамп хоче ввести великі мита на іноземну нафту

Штати готові ввести великі мита на імпорт нафти, якщо ситуація з цінами на енергоносії не зміниться.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, виступаючи на брифінгу в Білому домі, повідомляє CNBC.

За словами Трампа, введення мит залежить від того, чи зможуть країни ОПЕК і Росія домовитися про таке зниження видобутку, яке змінить ситуацію на ринку нафти.

"Так, я б це зробив, я б ввів мита. Дуже значні мита. Але я не думаю, що мені доведеться так чинити", - сказав Трамп.

За словами Трампа, введення мита на імпортну нафту рівносильно сигналу, що США вона не потрібна, оскільки країні вистачить і власного видобутку. Споживаючи власну нафту замість імпортної, США можуть врятувати національний ринок і забезпечити попитом своїх виробників.

"Це, очевидно, дуже погано для них", — вважає Трамп, говорячи про Саудівську Аравію та Росію. На його думку, країнам вигідніше домовитися і не ризикувати втратити ринки.

Раніше президент США заявляв, що за підсумками майбутньої угоди між Саудівською Аравією і Росією щоденний видобуток нафти буде скорочено принаймні на 10 млн барелів.

Фото: Білий дім