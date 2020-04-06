Через пандемію коронавірусу безробіття в Ізраїлі сягнуло 25%

На тлі глобальної пандемії нового коронавірусу, рівень безробіття в Ізраїлі зріс у 6 разів й досяг 25%.

Про це із посиланням на дані Служби працевлаштування Ізраїлю, пише Xinhua.

“З початку березня на тлі пандемії коронавірусу, рівень безробіття в Ізраїлі зріс із 4% до 25%”, - повідомляє Xinhua.

У Службі зазначили, що у березні кількість безробітних в Ізраїлі зросла на понад 887 тисяч осіб й перевищила 1 мільйон.

“Дані свідчать, що південне курортне місто Ейлат, розташоване на Червоному морі, найбільше постраждало від спровокованої коронавірусом кризи. Безробіття тут зросло із 3.3% в лютому до 69.3% в березні”, - йдеться у матеріалі.

Читайте також: В Ізраїлі через коронавірус заборонили колективну молитву та гостей на весіллях

Нагадаємо: станом на неділю в Ізраїлі виявили 8018 випадків зараження COVID-19. Від спровокованих вірусом ускладнень загинуло 47 осіб.

За даними Worldometers, станом на ранок понеділка, 6 квітня, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 1,273,709, з них летальних 69,456, одужали 262,486 осіб.