У прем'єра Ізраїлю коронавірус не знайшли
Лікарі протестували Нетаньяху двічі, коронавірусу нового типу не виявили, повідомив представник прем'єра Офір Гендельман.
"Тести на коронавірус прем'єр-міністра Нетаньяху, його сім'ї та співробітників (канцелярії прем'єра, - ред.) показали негативний результат. Однак, він (прем'єр, - ред.) залишиться на карантині до подальших розпоряджень міністерства охорони здоров'я", - написав Гендельман у своєму твіттері.
رئيس الوزراء نتنياهو تفقد القوات المنتشرة على حدود قدطاع غزة وقال: "— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 28, 2019
أوعزت بتعزيز القوات المنتشرة هنا وبالاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق. فليعلم جميع المواطنين أن لو اضطررنا لخوض معركة واسعة النطاق - فسندخل إليها أقوياء بعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى". pic.twitter.com/dUTzgvEOs1
Про зараження радника Палух ізраїльські ЗМІ повідомили раніше 30 березня. Її тест виявився позитивним після того, як у чоловіка діагностували COVID-19. Зазначалося, що Палух була присутня на одному заході з Нетаньяху минулого тижня, але він проходив згідно з епідеміологічними приписами.
Нетаньяху і ряд його співробітників добровільно прийняли рішення піти на карантин.
Нагадаємо: 20 березня через загрозу поширення коронавірусу влада Ізраїлю заборонила громадянам виходити з дому. Через декілька днів, закрили всі синагоги, мечеті та церкви.
Фото: АА