У радниці Нетаньягу виявили коронавірус
Про це повідомляє Times of Israel.
«У Рівки Палух, радниці прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, яка зустрічалася з ним у четвер, виявився позитивний результат тесту на коронавірус, через що є побоювання з приводу безпеки глави уряду», - йдеться в повідомленні.
Палух вирішила здати тест після того, як коронавірус підтвердився в її чоловіка. Аналізи виявили позитивний результат.
Окрім Нетаньяху, вона також зустрічалася з кількома законодавцями.
Як відомо, в Ізраїлі 4247 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, кількість жертв сягнула 15 осіб.
Станом на ранок 30 березня у світі загалом підтверджено понад 722 тис. випадків зараження Covid-19. Серед інфікованих високопосадовців з різних країн, зокрема британський прем’єр Борис Джонсон.
Фото: ynet.co.il