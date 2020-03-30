У радниці Нетаньягу виявили коронавірус

Радниця прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у справах ультраортодоксальної громади Рівка Палух захворіла на Covid-19.

Про це повідомляє Times of Israel.

«У Рівки Палух, радниці прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, яка зустрічалася з ним у четвер, виявився позитивний результат тесту на коронавірус, через що є побоювання з приводу безпеки глави уряду», - йдеться в повідомленні.

Палух вирішила здати тест після того, як коронавірус підтвердився в її чоловіка. Аналізи виявили позитивний результат.

Окрім Нетаньяху, вона також зустрічалася з кількома законодавцями.

Як відомо, в Ізраїлі 4247 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, кількість жертв сягнула 15 осіб.

Станом на ранок 30 березня у світі загалом підтверджено понад 722 тис. випадків зараження Covid-19. Серед інфікованих високопосадовців з різних країн, зокрема британський прем’єр Борис Джонсон.

Фото: ynet.co.il