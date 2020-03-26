В Ізраїлі "закрили" перше місто через коронавірус

Курортне місто Ейлат стало першим в Ізраїлі, що закрило в'їзд на свою територію у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Yedioth News.

"Найпівденніше місто Ейлат закрилося на в'їзд у рамках боротьби проти коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обидва в'їзди до міста на шосе 12 та 90 перекриті поліцейськими блок-постами. В'їзд дозволятимуть лише місцевим мешканцям, туристам в'їзд заборонено.

Міський голова Мейр Іцхак Халеві дав зрозуміти, що міська влада не дозволить в'їзд пацієнтам з коронавірусом, які, за його словами, можуть поставити під загрозу мешканців міста та статус міста як міжнародного курорту та туристичної столиці Ізраїлю.

Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі станом на 26 березня перевищила 500 тисяч.

Фото: Meir Ohayon