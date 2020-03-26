Коронавірусом заразилися вже понад 500 тисяч людей у світі

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі станом на 26 березня перевищила 500 тисяч.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Станом на 19:55 зафіксовано 510 645 випадків інфікування коронавірусом.

Кількість смертей перевищила 23 тисячі, а тих, хто одужав — 122 тисячі осіб. Значна частка заражених (понад 346 тисяч) переносять хворобу у легкій формі, понад 18 тисяч пацієнтів у важкій.

Наразі лідерами серед країн за кількістю підтверджених випадків є Китай, Італія та США.

За кількістю летальних випадків Італія, Іспанія, Китай та Іран значно випереджають інші країни.