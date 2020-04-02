Міністр охорони здоров’я Ізраїлю заразився коронавірусом

У міністра охорони Ізраїлю Якова Ліцмана і його дружини діагностували коронавірус.

Про це повідомляє Haaretz із посиланням на заяву ізраїльського МОЗ.

«В ізраїльського міністра охорони здоров’я Якова Ліцмана та його дружини діагностували коронавірус», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністр і його дружина почуваються добре. Вони залишатимуться в ізоляції під наглядом лікарів. Очільник ізраїльського МОЗ продовжить виконувати свої робочі обов’язки з дому.

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Ті, хто контактував з Ліцманом протягом останніх двох тижнів, зобов’язані піти на домашній карантин.

Загалом в Ізраїлі виявлено 6092 випадки інфікування COVID-19. Померло 29 осіб, у тяжкому стані перебуває 95 людей, до апаратів штучного дихання підключено 81 особу. Одужала в країні 241 людина.

За даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 936 204, з них 47 249 летальних, одужало 194 578 людей.

Фото: Noam Revkin Fenton/Flash90