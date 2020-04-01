В Ізраїлі через коронавірус заборонили колективну молитву та гостей на весіллях

Уряд Ізраїлю вирішив посилити карантинні заходи задля стримування поширення пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Кабінет міністрів у понеділок вночі затвердив низку нових заходів з метою посилення обмежень на тлі зусиль щодо обмеження поширення пандемії коронавірусу в країні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, заборонено зібрання більш ніж двох осіб; запрошення на весілля гостей, окрім родичів першої лінії молодят або людей, з якими вони проживають під одним дахом; проведення та участь у колективній молитві у приміщенні та на відкритому повітрі. Винятком стане щоденна триразова молитва біля Стіни плачу за участю десяти осіб, відстань між якими має становити два метри.

Також не більше 10 осіб зможуть бути присутніми під час обряду обрізання немовляти.

Крім цього, буде скорочено кількість людей, що виходять на роботу, до 15% (було 30%) у кожній структурі. Водночас, за крайньої потреби та узгодження з владою, роботодавець може збільшити цю кількість до 30%.

Людям, старшим 60 років, рекомендується залишатися вдома.

За даними сайту Worldometer, станом на 1 квітня в Ізраїлі зафіксовано 5,358 хворих на COVID-19 та 20 летальних випадків.

Кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 858,892, з них летальних 42,158, одужало 178,100 осіб.

Станом на 22 годину 31 березня в Україні зареєстровано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні