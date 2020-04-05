Вчені розкритикували теорії змови про зв'язок Covid-19 і 5G

Теорії змови про зв'язок між поширенням Covid-19 і мережею 5G біологічно неможливі.

Про це повідомляє ВВС.

«Ідея зв'язку між Covid-19 і 5G біологічно неможлива», - стверджують науковці, зокрема доктор Саймон Кларк, доцент із клітинної мікробіології в Університеті Редінга.

Директор Національної служби охорони здоров'я в Лондоні Стівен Повіс назвав подібні теорії змови «найгіршим видом фейковий новин».

Згідно з однією з таких теорій, Covid-19 з'явився в Ухані, тому що там не так давно запустили мережу 5G і за допомогою неї вірус поширюється на інші міста, де так само є вишки для 5G.

Ці чутки поширювалися в основному через соціальні мережі Facebook наприкінці січня, приблизно в той же час, коли були зареєстровані перші випадки захворювання у США.

В основному любителі теорій змови розділилися на два табори: одні стверджують, що 5G може пригнічувати імунну систему, роблячи людей більш сприйнятливими до зараження вірусом; інші припускають, що вірус може якимось чином передаватися з використанням технології 5G.

Однак науковці підкреслюють, що радіохвилі, які використовуються у 5G та інших технологіях мобільних телефонів, знаходяться на низькочастотному кінці електромагнітного спектра. Вони менш потужні, ніж видиме світло, і недостатньо сильні, щоб нашкодити людині, на відміну від випромінювання на вищій частоті, наприклад, від сонця або медичного рентгена.

Адам Фінн, професор педіатрії в Університеті Брістоля, зазначив, що 5G також не здатний передавати вірус: «Нинішня епідемія викликана вірусом, який передається від однієї зараженої людини до іншої... Віруси й електромагнітні хвилі від мобільних телефонів та інтернет-з'єднань - це різні речі. Як крейда і сир», - підкреслив він.

Також важливо зазначити ще один серйозний недолік теорії змови, а саме те, що коронавірус поширився в містах Великої Британії, де ще немає 5G, так само як і в Ірані, де ще не впровадили цю технологію.

Як повідомляв ВВС, у Великій Британії почали підпалювати вишки 5G на тлі теорії онлайн-змови про зв'язок між стільниковим зв'язком і пандемією коронавірусу. За минулий тиждень підпалили вежі в Бірмінгемі, Ліверпулі, Меллінгу і Мерсісайді.