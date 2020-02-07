У Штатах переконані, що розвиток 5G у Китаї несе загрози міжнародній безпеці

Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що розвиток технології 5G у Китаї загрожує міжнародній безпеці.

Про це повідомляє сайт Мін'юсту.

"Якщо промисловий інтернет стане залежним від китайських технологій, Китай отримає можливість відключати цілі країни від обладнання, необхідного для їх споживачів та індустрії", - заявив Барр.

Він вважає, що США необхідно об'єднати зусилля для боротьби з домінуванням Китаю з компаніями Nokia та Ericsson.

"Є тільки дві компанії, які зараз можуть змагатися з Huawei: Nokia та Ericsson", - заявив генпрокурор.

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Як повідомлялося, Huawei почала виробництво мобільних пристроїв, у яких більше немає жодного компонента, виробленого в США.

Компанія перебуває під американськими санкціями з травня 2019 року.