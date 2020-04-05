Британія звільнить близько 4000 ув'язнених, щоб стримати поширення коронавірусу

Британія звільнить близько 4000 ув'язнених, щоб стримати поширення коронавірусу

Укрінформ
У Великій Британії достроково звільнять з в'язниць близько 4 000 осіб з метою запобігання поширення хвороби COVID-19.

Про це повідомляє The Hill.

"Британія звільнить близько 4-х тисяч ув'язнених за нетяжкі злочини з місць утримання, щоб стримати розповсюдження коронавірусу", - повідомили у міністерстві юстиції Британії у суботу.

У міністерстві назвали перелік статей кримінального кодексу, ув'язнені за які мають право на звільнення, зазначивши, що засуджені за насильницькі правопорушення або злочини сексуального насильства не звільнятимуться.

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Звільнених в'язнів будуть відстежувати за допомогою електронних пристроїв, вимагаючи від них залишатися вдома, заявили чиновники.

"Крім того, жоден правопорушник, засуджений за порушення, пов’язані з пандемією хвороби COVID-19, включаючи кашель на працівників надзвичайних служб або викрадення засобів індивідуального захисту, не матиме права на звільнення", - додали у міністерстві.

Відзначається, що у Британії велика тюремна завантаженість у порівнянні з іншими європейськими країнами, в країні наразі під вартою перебуває понад 80 000 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, у Франції упродовж двох тижнів достроково з в'язниць звільнили 6 266 осіб з метою запобігання поширення COVID-19.

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