Британія звільнить близько 4000 ув'язнених, щоб стримати поширення коронавірусу

У Великій Британії достроково звільнять з в'язниць близько 4 000 осіб з метою запобігання поширення хвороби COVID-19.

Про це повідомляє The Hill.

"Британія звільнить близько 4-х тисяч ув'язнених за нетяжкі злочини з місць утримання, щоб стримати розповсюдження коронавірусу", - повідомили у міністерстві юстиції Британії у суботу.

У міністерстві назвали перелік статей кримінального кодексу, ув'язнені за які мають право на звільнення, зазначивши, що засуджені за насильницькі правопорушення або злочини сексуального насильства не звільнятимуться.

Звільнених в'язнів будуть відстежувати за допомогою електронних пристроїв, вимагаючи від них залишатися вдома, заявили чиновники.

"Крім того, жоден правопорушник, засуджений за порушення, пов’язані з пандемією хвороби COVID-19, включаючи кашель на працівників надзвичайних служб або викрадення засобів індивідуального захисту, не матиме права на звільнення", - додали у міністерстві.

Відзначається, що у Британії велика тюремна завантаженість у порівнянні з іншими європейськими країнами, в країні наразі під вартою перебуває понад 80 000 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції упродовж двох тижнів достроково з в'язниць звільнили 6 266 осіб з метою запобігання поширення COVID-19.