У Франції на COVID-19 захворіли 600 військових

«Ми маємо 600 військовослужбовців, інфікованих COVID-19. Ми дуже ретельно відслідковуємо ситуацію та, у відповідності до цього, адаптуємо наші дії», - сказала глава оборонного відомства Франції.

Водночас вона наголосила, що така ситуація не має негативного ефекту на оперативні можливості збройних сил.

Французькі військовослужбовці активно залучені до боротьби з епідемією коронавірусу. Військові сили і засоби, включаючи літаки і вертольоти, беруть участь в евакуації пацієнтів. У деяких регіонах країни розгорнуті військові польові госпіталі.

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Станом на вечір 3 квітня, у Франції зафіксовано 64 338 випадків COVID-19; 6 507 людей померли.

У світі наразі підтверджено 1 162 297 випадків COVID-19, з них 62 444 летальних, 241 742 людей одужали.

Фото: АА.